رقم تركيبات الغاز والطوارئ والشكاوى والاستفسارات.. «لو عندك مشكلة»

رقم تركيبات الغاز، أو أرقام تلقي الاستفسارت والشكاوى والإبلاغ عن الطوارئ المتعلقة بوجود تسريبات للغاز، أتاحتها الشركات العاملة في الغاز الطبيعي داخل مصر، لجميع المواطنين الراغبين في الاستفسار أو الشكوى أو معرفة أي شيء بشأن تقسيط إدخال الغاز، وتشمل شركات «تاون جاس» و«جاسكو» و«بترو تريد» و«شركة غاز مصر».

رقم تركيبات الغاز والطوارئ

وترصد السطور التالية رقم تركيبات الغاز، وأرقام والشكاوى والاستفسارات والبلاغات الصادرة عن جميع الشركات والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، كما يلي.

- رقم تركيبات الغاز وطوارئ شركة «تاون جاس» 129.

- رقم تركيبات الغاز وطوارئ شركة «جاسكو» 149، في حالة الإبلاغ عن تسريب أو كسر في خط الغاز بالمنطقة السكانية.

- رقم تركيبات الغاز وطوارئ شركة «بترو تريد» للخدمات البترولية 1122.

- الرقم الأرضي لشركة غاز مصر 26902710.

- الخط الساخن لشركة غاز مصر 19220.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

الاستعلام عن فاتورة الغاز، عبر الإنترنت خدمة أتاحتها شركة بتروتريد للمواطنين بشكل شهري، بحيث يحق للمستهلكين الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز الشهرية ودفعها من خلال الطرق التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال الرابط.

- أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.

- إدخال اسم صاحب العداد.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم العدد الموجود أعلى الفاتورة.

- الضغط على كلمة «استعلام».

فترة الاستعلام عن فاتورة الغاز

أتاحت شركة بتروتريد، لجميع عملائها فترة محددة للاستعلام عن فاتورة الغاز شهريا، وهي محدد بالفترة من 1 حتى 20 كل شهر، بحيث يستطيع العملاء الراغبين في تسديد الفاتورة من انتظار المحصل شهريا، أو الدفع إلكترونيا.

الأرقام الساخنة للاستعلام عن فاتورة الغاز

- رقم 5727 من أي هاتف محمول.

- رقم 122 من أي هاتف محمول كذلك.

- رقم 09000727 من أي خط أرضي.

خطوات تسديد فواتير الغاز عبر بنك مصر

- ادخل إلى المحفظة عن طريق رقم الهاتف ثم الرقم السري.

- اختر خدمات فوري.

- اختر مرافق عامة.

- اختر شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد».

- اختر دفع كلي للفواتير.

- ادخل رقم المشترك الموجود على فاتورة الغاز.

- إعادة إدخالهم مرة أخرى «للتأكيد».

- ادخل رقم الهاتف المحمول.

- الضغط على استمرار.

- اضغط تأكيد.

- ادخل الرقم السري الخاص بالمحفظة.

- يدفع التطبيق جميع فواتير الغاز المستحقة على العميل.

- الخروج من المحفظة.

الأوراق المطلوبة لتقديم الغاز للمنازل

- صورة عقد إيجار الشقة أو عقد الملكية.

- إيصال كهرباء حديث باسم صاحب الشقة.

- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر.

- التقدم بطلب على النموذج بمقر شركة الغاز.

- معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء.

- سداد رسوم تأمين العداد وتأمين الاستهلاك.

شروط توصيل الغاز إلى المنشآت التجارية

- تقديم صورة عقد الإيجار أو إثبات الملكية.

- إيصال كهرباء حديث.

- صورة بطاقة تحقيق شخصية أو جواز السفر.

- إيصال يثبت سداد تكاليف تنفيذ الأعمال.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة البطاقة الضريبة.

- صورة من رخصة مزاولة النشاط.

- إيصال سداد تأمين العداد وفقا لسعته.

- إيصال سداد تأمين الاستهلاك.

أسعار تركيب الغاز الطبيعي بنظام التقسيط للوحدات السكانية

- دفع 706 جنيهات بعد تقديم طلب تركيب الغاز على أقساط.

- التقسيط لمدة 12 شهرًا حيث يتم دفع 153 جنيها شهريا.

- التقسيط لمدة 24 شهرا بقيمة 85 جنيها شهريا.

- التقسيط لمدة 4 سنوات وبقيمة 50 جنيها شهريا.

- التقسيط على نظام 7 سنوات بقيمة 35 جنيهًا شهريا.