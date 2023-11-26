انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من «حقك تنظمي» بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انطلاق المرحلة الأولى من حملة حقك تنظمي خلال الفترة من 26 - 30 نوفمبر، وذلك ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» والتي تستهدف 27 محافظة بينها الدقهلية.

انطلاق حملة حقك تنظمي بالدقهلية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان له، أن إطلاق حملة حقك تنظمي جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات محافظة الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية، إلى أن المرحلة الثانية تستهدف 9 إدارات هي «منية النصر - السنبلاوين - تمي الأمديد - نبروه - الجمالية - المطرية - دكرنس -طلخا - جمصة».

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.