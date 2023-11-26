تعرف على الشروط الواجب توافرها في ممثلي المرشحين الرئاسيين بالخارج

حددت المادة السادسة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 26 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية 2024 بعض الشروط الواجب توافرها في ممثلي مرشحي الرئاسة بالخارج وجاءت كالتالي:

1- أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

2- لا يلزم أن يكون الممثل للمرشح الرئاسي الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية.

3- يجب أن يبلغ المرشح الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها.

الهيئة تخطر الخارجية بممثلي المرشحين

وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها وتبدأ عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالخارج في الميعاد المحدد، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.

القائمة النهائية للمرشحين

وتضمَّنت القائمة النهائية للمرشحين عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة، رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر، رمز السلم.