«الأرصاد»: انخفاض جديد في درجات الحرارة.. والصغرى تصل لـ3 ببعض المدن

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، من وجود انخفاض جديد فى درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بقييم بين 5 لـ6 درجات عن بداية السبوع الجاري، خاصة مع اقتراب أيام فصل الخريف من نهايتها والاستعداد لبداية فصل الشتاء بعد نحو 3 أسابيع من الآن.

منخفض جوي بارد

وأشارت «الأرصاد»، في بيان صادر عنها تعرض البلاد لمنخفض جوي بارد قادم من جنوب شرق أوربا يعمل على انحفاض الحرارة بدءا من اليوم وخلال الأيام المقبلة، إذ يوجد فارق واضح بين درجات الحرارة العظمى نهارًا إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارا، وبارد ليلا، وذلك بدء من شمال البلاد ووصولا إلى شمال الصعيد.

وأضافت «الأرصاد»، أن سيناء خاصة مدينتي الطور وسانت كاترين، تشهد انخفاضا واضحا في درجات الحرارة خلال هذه الأيام حيث تتراوح الصغرى بين 4 لـ3 درجات، على كل من مدينتي كاترين ونخل بوسط سيناء، وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية والجبالية هناك.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 23 16

أكتوبر 23 16

بنهــــا 22 17

دمنهور 22 17

وادى النطرون 22 16

كفر الشيخ 22 16

المنصورة 23 17

الزقازيق 23 17

شبين الكوم 23 16

طنطا 22 16

دمياط 22 17

بورسعيد 22 18

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 22 13

رأس سدر 23 16

نخل 22 05

كاترين 17 04

الطور 22 14

طابا 22 15

شرم الشيخ 29 20

الاسكندرية 22 17

العلمين الجديدة 22 17

مطروح 21 14

السلوم 19 13

سيوة 20 09

رأس غارب 28 18

الغردقة 28 19

سفاجا 29 18

مرسى علم 29 20

شلاتين 29 22

حلايب 29 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 23 12

أسيوط 23 11

سوهاج 23 13

قنا 25 14

الأقصر 26 15

أسوان 28 16

الوادي الجديد 26 10

أبوسمبل 30 16