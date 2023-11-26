خبير دولي: مصر رمانة ميزان المنطقة وبوابة استقرارها

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنَّ الجهود الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة غزة لا تتوقف، لافتا إلى الدور البارز لمصر في إنجاح إتمام عملية نقل المحتجزين في غزة ضمن المرحلة الثانية من صفقة الأسرى والمحتجزين، برعاية أمريكية قطرية.

مصر رمانة ميزان المنطقة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ «القاهرة» تحولت إلى مركز للتحركات وإدارة التفاعلات، لتصير رمانة ميزان استقرار وأمان المنطقة، والجميع جاء إلى مصر من رؤساء وقيادات لبحث الاستقرار عبر البوابة الرئيسية، ومصر لديها ثوابتها تجاه القضية الفسطينية وإطار يحكمها، ودوما منحازة للشعب الفلسطيني وقضيته.

انحياز مصر الدائم إلى الإنسانية والقانون الدولي

وتابع: «انحياز مصر الدائم إلى الإنسانية والقانون الدولي أحد أهم ثوابتها كدولة مسؤولة ومؤسسة للأمم المتحدة ونموذح حضاري يعكس حضارتها في التعامل مع القيم الإنسانية، ورفض أشكال الهمجية ضد الأبرياء».

قيم حاكمة للسياسة المصرية وتاريخ وحضارة

واستطرد: «يحكم مصر قيم غاية في الأهمية، مثل الحفاظ على أمنها القومي وثوابتها في مواجهة التهديدات والتحديات الراهنة، وأنها دولة تنحاز إلى السلام والاستقرار دائما والتنمية، وبالتالي ترفض العنف وتنبذ التصعب والكراهية».