مسيرة حاشدة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية مسيرة حاشدة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مدينة ميت غمر رافعين علم مصر وصورة الرئيس السيسي مرددين كلمات داعمة للرئيس «حبيب المصريين، إحنا معاك ياريس»، وجابت المسيرة المدينة وصولا إلى ستاد ميت غمر لإقامة أكبر مؤتمر جماهيري في المحافظة لدعم المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024 المقبلة.

مطلب شعب وجماهيري

أكدت الدكتورة سمية عودة، أمين المرأة بشرق المنصورة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، جئنا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وهذا ثان مؤتمر يتم عقده على مستوى المحافظة والذي يعد من أكبر المؤتمرات التي تدشينها وسنستمر في إقامة المؤتمرات وحتى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ونحن نهنئ أنفسنا من الأن بنجاح السيسي وباكتساح لأنه مطلب شعب وجماهيري، الجميع جاء هنا ليوصل رسالة للمرشح الرئاسي السيسي حتى يكمل مسيرته البناءة.

تدريس إنجازات السيسي في المدارس

وتابع محمد السعيد، مواطن بالدقهلية، سأشارك في الانتخابات الرئاسية لأدلي بصوتي لرمز النجمة وهو المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وعن قناعة تامة وهذا من أجل مستقبل أولادنا، السيسي قام بمجهودات جبارة وعظيمة من أجل النهوض بمصر يجب أن يتم تدريس إنجازات السيسي في المدارس وتكون في المناهج الدراسية حتى يعلم الأجيال ماقام به هذا القائد العظيم والذي حافظ على مصر وشعبها.