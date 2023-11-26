محافظ سوهاج: وضع اللمسات الأخيرة بمشروعات بني حميل لإعلانها قرية نموذجية

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرية بني حميل التابعة لمركز البلينا جنوب المحافظة، وذلك لمتابعة اللمسات الأخيرة؛ تمهيدا لافتتاح القرية وإعلانها القرية النموذجية الثانية بسوهاج، عقب الانتهاء من جميع المشروعات بالقرية وتشغيلها تجريبيا.

المشروعات التنموية في بني حميل

وتضمنت جولة المحافظ تفقد مجمع الخدمات الحكومية «تحيا مصر» بالقرية، إذ جرى الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، كما جرى الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز، وبدأ المجمع في تقديم خدماته للمواطنين، ويتكون المجمع من دور أرضي + 2 علوي، على مساحة 476 مترا مربعا، ويتضمن «مركز تكنولوجي ـ سجل مدني ـ مكتب تموين ـ مكتب تضامن اجتماعي ـ مكتب بريد ـ شهر عقاري ـ وحدة محلية ـ مجلس محلي»، إذ يقدم خدمات لأهالي القرية والقرى المجاورة.

الانتهاء من تنفيذ نقطة إسعاف بني حميل بنسبة 100%

كما تفقد «الفقي» أيضا نقطة إسعاف «بني حميل»، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إذ جرى الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، نموذج 2 سيارة، وتخدم قرية بني حميل والقرى المجاورة على امتداد الطريق الزراعي الغربي سوهاج/قنا.

مجمع الخدمات الزراعية بسوهاج

واختتم محافظ سوهاج جولته بتفقد مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، إذ جرى الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، كما جرى الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز، وبدأ المجمع في تقديم خدماته الزراعية والبيطرية المتنوعة للمزارعين، ويتكون المجمع من دور أرضي + دور علوي، على مساحة 352 مترا مربعا، ويتضمن «وحدة طب بيطري ـ مركز تجميع ألبان ـ جمعية زراعية ـ مركز إرشاد زراعي».

متابعة مشروعات حياة كريمة بسوهاج

وأكد «الفقي» أهمية المتابعة المستمرة لتلك المشروعات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تستعد لإعلان قرية بني حميل بمركز البلينا كثاني قرية نموذجية بعد قرية «أم دومة» بطما، ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك عقب الانتهاء من جميع المشروعات الخدمية بالقرية.