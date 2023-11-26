سميرة محسن: خالد النبوي «كثير الاطلاع».. وأحمد السقا يلعب في منطقة خاصة

تحدثت الفنانة سميرة محسن خلال ندوتها المقامة ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن كواليس علاقتها بالفنان خالد النبوي عندما كان طالبا لديها في المعهد.

سميرة محسن تشيد بخالد النبوي

قالت سميرة محسن إن خالد النبوي متفرد في جيله ببسمة الاطلاع والذكاء والموهبة والرؤية ولذلك كانت تثق في اختياراته للأعمال الفنية.

سمير محسن: أحمد السقا تفرد بالأكشن

وتابعت الفنانة سميرة محسن: «الفنان أحمد السقا كان ايضا لديه سمه الاطلاع وعلى الرغم من أنه كان مدارس عربي فإنه سعى وطر نفسه في الانجليش لانه كان لديه طموح في المشاركة في مهرجانات عالمية كما طور نفسه ايضا في الأكشن وأصبحت له منطقته الخاصة».