«شباب الدقهلية» تنظم مهرجانا رياضيا في الملاكمة بنادي الناصرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية عن قيام الإدارة العامة للرياضة من قبل إدارة بتنفيذ المشروعات مهرجان رياضي في الملاكمة بنادي الناصرية الرياضي بإدارة حي شرق ‎المنصورة بالدقهلية اليوم الأحد ضمن خطة الإدارة.

تنظيم مهرجان رياضي عن الملاكمة بالدقهلية

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في بيان، أن المهرجان جاء بحضور الكابتن محمد الضبع والكابتن وفاء الهلاوي والدكتورة إيمان جاد والكابتن آلاء محمد الإخصائيين الرياضين بالإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية والكابتن محمدالشرباصي رئيس قسم الرياضة بإدارة شباب حي شرق.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية أن هذا النشاط يهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وشغل أوقات الفراغ ورفع اللياقة البدنية عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية مثل رياضه الملاكمة.

وأوضحت أن هذا المهرجان جاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظة الدقهلية وتوجيهات الدكتورة منى ىعثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة وإشراف الدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة بالدقهلية والكابتن محمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات.