رباب طارق: حققت حلمي بتجسيد دور الفتاة الشعبية في مسلسل صوت وصورة

قالت الفنانة رباب طارق إن نجاح دورها في مسلسل «صوت وصورة» يعود إلى شخصية «فوفا»، التي جعلت القصة تسير في منعطف مختلف: «جالي تعليقات حلوة على الشخصية، زي انتي بتضحكينا، روحك حلوة، مش عايزين مشاهدك تخلص».

رباب طارق: تعليقات الجمهور كانت إيجابية

وأضافت الفنانة رباب طارق خلال حوارها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، أن تعليقات الجمهور كانت إيجابية، إلى حد كبير، وشعرت بالسعادة بعد أن كانت قلقة جدًا، بسبب اختلاف الدور، عن الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

رباب طارق: حققت أحد أحلامي

وتابعت الفنانة رباب طارق، أن أداءها لدور «فوفا»، كان سببًا في تحقيق أحد أحلامها، بتجسيد دور الفتاة الشعبية، وشجعها زوجها على قبول الدور، بعد عرضه عليها: «اتناقشت مع زوجي في الدور واتكلمنا سوا، في كل التفاصيل، وقابلت المخرج عشان نشوف هنطلع الشكل بتاع فوفا إزاي، وأنا كان ليا شوية تفاصيل اتكلمت فيها، لأني مشوفتش الشخصية دي قبل كدا في الحياة».