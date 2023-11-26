مواعيد تسليم خطابات التعيين للمقبولين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم بأسيوط

عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، اجتماعًا لإنهاء إجراءات التعاقد مع المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم والتي تتضمن معلم مساعد تخصص «معلم فضل ورياض الأطفال».

جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، ومحمد إبراهيم، وكيل المديرية ومحمد النمر، مدير عام التعليم العام والفني وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية والدكتورة أماني عبدالحميد، بشئون إدارة الموارد البشرية ومديري الإدارات التعليمية المختلفة.

مواعيد تسليم خطابات التعليم

وقال عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط و القرار الوزارى الصادر رقم 190 سيتم تسليم المعلمين الجدد العمل بعد توزيعهم على الإدارات التى تعاني عجزا صارخا ويكون تسليم خطابات التعيين وفق المواعيد يوم الأربعاء 29 نوفمبر، واستقبال معلم فصل من الساعة 8 ونصف لتوقيع العقود وتسلم خطابات التعيين على الإدارات يوم الخميس 30 نوفمبر لاستقبال معلم رياض أطفال من الساعة 8 ونصف لتوقيع العقود واستلام خطابات التعيين على الإدارات يوم السبت 2 ديسمبر للمتخلفين الذين يتعذر حضورهم فى الميعاد المحدد لكل من معلم فصل ورياض الأطفال.