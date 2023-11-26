إجراء تصفيات فعاليات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالسويس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن تصفيات دوري الساحات الشعبية والأندية الصغيرة مستمرة حتى نهاية نوفمبر موعد انتهاء الدوري حتى تنتهي التصفيات الخاصة بالألعاب المختلفة.

استمرار تصفيات تنس الطاولة بمركز شباب سليم الحي

وتضمن إعلان مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، استمرار فعاليات التصفيات لدوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية تحت شعار دوري الشوارع في لعبة الكرة الخماسي وكذلك في تنس الطاولة على ملاعب بمركز شباب سليم الحي فيما تجري تصفية باقي الألعاب بحسب خريطة وجدول الفعاليات.

الدوريات تنظمها وترعاها وزارة الشباب والرياضة

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن دوريات الساحات الشعبية والنوادي الصغيرة تنظمها وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية للتنمية الرياضية» - «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية» بالتعاون مع إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة للسويس للمرحلة السنية من مواليد 2006 حتى 2010 في ألعاب خماسي كرة القدم وتنس الطاولة.

يأتي ذلك برعاية الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.