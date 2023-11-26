رامي الطباري: قدمت دور الضابط في «صوت وصورة» بشكل مختلف

قال الفنان رامي الطباري بعد نجاح دوره، في مسلسل «صوت وصورة»، وتألقه في أداء الشخصية، إن مسيرته الفنية، كانت عن موهبة ودراسة، إذ تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2005، قسم تمثيل وإخراج: «اتولدت في عيلة فنية، ووالدي مخرج وأخويا معيد في معهد الموسيقى العربية».

الفنان رامي الطباري: دور الضابط مختلف

وأضاف الفنان رامي الطباري خلال حواره في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، أن أداءه لدور الضابط في مسلسل «صوت وصورة»، تم توظيفه بشكل مختلف، لأنه اعتمد على الخط الإنساني، وتحمله مسؤولية شقيقته، على الرغم من مهامه الكثيرة: «دور الظابط اتعمل كتير في السينما والدراما، لكن إحنا عملنا بشكل يخدم المسلسل».

الفنان رامي الطباري: الجماهير تعلقت بشخصية الضابط

وتابع الفنان رامي الطباري أن تعلق الناس بشخصية الضابط في «صوت وصورة»، يأتي من إظهار إنسانيته، وخروجه من المكتب أو الشكل التقليدي، الذي يظهر به دائمًا: «الناس شافت أن الضابط دا إنسان فتعاطفوا معاه واتعلقوا بيه، لأنه مش طالع بشكله التقليدي، شخص قاعد جوه مكتبه، لأ بيخرج وبيدور على حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت بيخاف على أخته».