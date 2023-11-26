انطلاق برنامج التثقيف السياسي لذوي الهمم بالوادي الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، والممثلة فى إدارة البرلمان والتعليم المدنى ،مساءاليوم الاحد، بمشاركة 100 مشارك، لقاء تثقيفياً سياسيًا لذوى الإعاقة لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وحضر اللقاء جمعة عطيه وكيل مديرية الشباب والرياضةبمحافظة الوادي الجديد، وحضور الدكتور سامى منصور مسؤل ادارة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة، ويشارك فى اللقاء التثقيفي والجلسة النقاشية عدد كبير من أعضاء مراكز الشباب بالمحافظة.

المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر واجبًا دستوريًا

وقالت، الدكتورة ازهار عبد العزيز محمد ،مدير مركز إعلام الخارجة وحاصلة علي ماجيستير فى العلوم السياسية، خلال حديثها، إن المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر واجبًا دستوريًا على كل مواطن، مشيرًا إلى أنها تعلي من قيمة الإصلاح بشكل عام؛ سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أن «المشاركة السياسية جزء من القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة».

حث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل

وأوضحت، أن تفعيلها يحتاج إلى طرح أفكار مختلفة ، وتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل نحو ما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وان الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت امام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية.

وأكد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بهاء الدين شوقي،إن اهمية الشباب بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع المساهمة في توعية فئات المجتمع بكافة ربوع المحافظة باعتبارهم عنصر حيوي في المجتمع وقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة، لتنمية هويتهم وتطوير قدراتهم وترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم، لافتًا إلى نزول الناخبين إلى اللجان الانتخابية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان ويعكس أمام العالم عظمة الشعب المصري ليكون نموذجًا يحتذى به أمام الشعوب.

وأضاف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، إن الهدف من وراء ذلك أهمية الفعاليات والندوات والحملات التي تنظمها الشباب والرياضةفي رفع الوعي لدى الشباب وتنمية روح الانتماء والولاء والمشاركة في حل المشكلات دون التأثر بالأفكار السلبية التي تستهدف عقول الشباب بهدف الإضرار بالوطن.