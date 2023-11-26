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مستشار الرئيس: التأمين الشامل يستفيد بجميع الخدمات الصحية المتاحة

كتب:

محمد عزالدين
10:52 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
الدكتور محمد عوض تاج الدين

الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن نظام التأمين الصحي الشامل يشمل 3 هيئات؛ وهي الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة، والتأمين الصحي التي تمول النشاط، والاعتماد والجودة والرقابة التي تحدد المواصفات القياسية والجودة لتوفيرها للمؤسسات الصحية.

مبادئ التأمين الصحي الشامل

وأضاف «تاج الدين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه من مبادئ التأمين الصحي الشامل؛ الاستفادة بالمتاح كله من الخدمات الصحية على أرض الواقع سواء كانت تابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجامعات المصرية أو مؤسسات العام أو الخاص سواء مستشفيات أو عيادات أو مراكز أشعة أو مراكز تحاليل أو علاج طبيعي وغيرها من الخدمات.

ولفت إلى أنه عند تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بهذه المواصفات يكون هناك نوع من الخدمات التي تقدم والأسعار الخاصة بالتأمين الصحي ومساهمة المرضى، وكل ذلك يوضع في سلة واحدة للاستفادة والتعاقد مع كل الهيئات الموجودة في مصر بالمواصفات الموحدة التي تعتمدها هيئة الاعتماد بتقديم الخدمة للمواطن في كل مكان.

الاستفادة من كل الإمكانيات والطاقات

وأوضح أن المحافظات التي طبق بها النظام التأميني الشامل تعتمد الهيئات الحكومية التابعة لهيئة الرعاية الصحية المستشفيات الجامعية والخاصة والمراكز والعيادات والصيدليات للاستفادة من الإمكانيات والطاقات الموجودة.

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