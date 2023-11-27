شهد رمزي تنعى شقيقها «صلاح»: «كنت الحاجة الوحيدة اللي بتحسسني بالحب»

نعت المنتجة شهد رمزي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، شقيقها المنتج صلاح رمزي والذي رحل عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع المرض.

شهد رمزي: «كنت بتعوضني عن فقدان أبويا»

ونشرت شهد رمزي صورة تجمعها مع شقيقها معلقة عليها: أول مرة أبقى مش عارفة أتكلم ولا أقول حاجة وأعبر عن جرح ووجع مزمن، فراقك مش هيكون أسهل مع الأيام بالعكس هيكون أصعب بكتير كل يوم، وجودك كان كفاية، كلامك الحلو والله كان كفاية، حبك كان كفاية، كنت الحاجة الوحيدة اللي بتحسسني بالحب اللا محدود، كنت بتعوضني عن فقدان أبويا، مش قادرة أتخيل إني مش هشوفك تاني ولا عارفة أصدق ولا عارفة هكمل اللي باقي من عمري إزاي من غيرك».

وأضافت «شهد» في منشورها: اتولدت لقيتك وكنا طول عمرنا 4، عمرنا ما هنبقى 3 يا صلاح هتفضل موجود معايا في كل حاجة بحبك وبموت فيك وبعشقك، مش عارفة أنام يا صلاح، الابتلاء المرة دي أقوى من أي حاجة والحمدلله على كل حاجة، الحمدلله إني عشت معاك أحلى أيامي وحياتي، الحمدلله إني أختك يا أحلى وأحن وأجمل أخ في الكون.. وحشتني أوي».