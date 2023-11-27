وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية بروما لحثهم على المشاركة في الانتخابات

وصلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى العاصمة الإيطالية روما، في رابع محطات جولتها الخارجية التي تتضمن عددا من المدن العربية والأوروبية، لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ استقبلها السفير بسام راضي سفير مصر في روما، والسفير محمود طلعت سفير مصر لدى الفاتيكان.

وفي مستهل اللقاء، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها بلقاء سفيري مصر في روما والفاتيكان، مؤكدة حرص القيادة السياسية على اختيار أفضل السفراء لتمثيل مصر بالخارج، ومشيدة بجهودهم سفراء مصر بالخارج حول العالم، وبالتعاون بين وزارتي الخارجية والهجرة لتلبية رغبات ومطالب المصريين في الخارج ومناقشة مقترحاتهم.

وزيرة الهجرة تتحدث عن الجالية المصرية في إيطاليا

أوضحت وزيرة الهجرة، أن الجالية المصرية في إيطاليا جالية مهمة ومؤثرة في المجتمع الإيطالي، وقالت: «هُم أهلنا، ودورنا رعايتهم وتحقيق مطالبهم بالتواصل مع مختلف الجهات»، مثمنة العلاقات القوية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ التي تجمع مصر وإيطاليا، ومؤكدة أن من أهم سمات وتوجهات الجمهورية الجديدة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وتوثيق الروابط معها.

وتعتزم وزيرة الهجرة، عقد لقاء مع أقطاب وأبناء الجالية المصرية في روما، والحديث معهم عن المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق متنوعة التي يجب استمرارها وزيادتها، ما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية، مشيرة إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات المصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل.

وتستعرض الوزيرة أيضًا آخر التطورات الجارية لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، فضلا عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي أتاحتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال.

وزيرة الهجرة تؤكد أهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية

أكدت وزيرة الهجرة، أهمية المكتسبات الدستورية الحفاظ على المكتسبات الدستورية لأبناء مصر بالخارج في عهد الجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها حق المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، مضيفة أن اللقاءات المباشرة بالمصريين في الخارج تأتي استكمالا لجهود التوعية التي قامت بها الوزارة ضمن مبادرة «شارك بصوتك» التي التقت خلالها العديد من الجاليات المصرية بالخارج، افتراضيا عبر «فيديوكونفرانس» قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.