تعرف على أنواع المخالفات البيئية.. عقوبات تصل إلى سحب الرخص

قال الدكتور مجدي علام مدير عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إنّ وزارة البيئة وضعت جدولًا لتحديد نسب الأتربة في الهواء، التي من الممكن أنّ تشكل ضررًا على البيئة وصحة الإنسان، ومن يزيد عن هذه النسبة، تُوقع عليه مخالفة وغرامة مالية وقد يصل الأمر إلى الحبس.

محاكم بيئية لتفعيل العقاب على المخالفين

وأضاف «علام» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ هناك محاكم بيئية لعقاب على المخالفين، فضلًا عن توقيع غرامات أو سحب الرخصة من المصنع أو السيارة.

أنواع المخالفات البيئية

وتابع مدير عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أنّ هناك 3 أنواع للمخالفات البيئية وهي «أ، ب، ج»، الفئة الأولى «أ» من المخالفات، تبدأ بغرامة بسيطة، والفئة الثانية «ب» تضاعف الغرامة، والفئة الثالثة «ج» غرامة كبيرة، فمثلًا «سيارات الرمال التي تسير على الطرقات وبيقع منها رمل يتم توقيع غرامة كبيرة عليها».

وأكد أنّ هناك غرامات تصاعدية، كلما زاد التلوث الواقع على البيئة، زادت الغرامة، ولحماية الهواء من التلوث يجب أنّ تكون النسبة 30% من المدن الكبيرة حدائق، لأنها تعتبر الرئة الخاصة بإنقاذ حياة الناس من ملوثات السيارات، وهذا هو الحل الأمثل والأرقى.

وأشار إلى أنّ هناك مبادرة التي تم تدشينها بأن كل شخص لديه سيارة يزرع 14 شجرة، لأن الـ14 شجرة تمتص ملوثات السيارة وإذا حدث ذلك لا نستطيع الإحساس بالتلوث، فضلًا عن أن هناك أنواع من الأشجار تمتص الأتربة.