وزيرة الهجرة تحث المصريين في روما على المشاركة السياسية: شارك بصوتك

استقبل بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، سها الجندى وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار جولة الوزيرة لعدد من الدول الأوروبية لحث أبناء الجاليات المصرية على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة والإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

نقاش مفتوح مع الجالية المصرية في روما كافة القضايا والمبادرات

وقال «راضي» إنّ مقر السفارة المصرية في روما استضاف اجتماعا موسعا لرموز الجالية المصرية في إيطاليا، وأكدت الوزيرة أنّ جولتها تأتى في إطار مبادرة «شارك بصوتك» لحث أبناء مصر في الخارج على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل.

كما تناولت الوزيرة خلال نقاش مفتوح مع الجالية كافة القضايا والمبادرات التي تهم المصريين في الخارج، مؤكدة حرص الدولة على انتظام التواصل معهم في كافة أنحاء العالم.

ومن جانبه، شدد السفير بسام راضي على أعضاء الجالية المصرية الضرورة القصوى للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستنعقد في اللجنة الانتخابية بمقر السفارة، وذلك لممارسة حقهم الدستوري والوطني وتفعيل إرادتهم نحو مستقبل وطنهم الأم مصر.