الأجواء الشتوية تدفع المواطنين لمحلات البالة.. «بتتباع بالكيلو»

بدأت الأجواء الشتوية التي تستدعي ارتداء ملابس ثقيلة، اتقاء لانخفاض درجات الحرارة، والبعض استعاد ملابس الشتاء من خزانته بينما يسعى البعض لشراء أخرى جديدة، ويبحثون عن أسعار مخفضة، كان الخيار الأمثل محلات البالة أو الاستوكات بالمحافظات، إذ تتميز بجودتها وانخفاض أسعارها مقابل المحلات التجارية.

وفي محافظة الشرقية يقبل المواطنون على محلات البالة أو الاستوكات، تلك الملابس المستوردة منها المستعمل أو الجديد وبأسعار مخفضة مقارنة بأسعار ملابس المولات والمحلات التجارية.

مدير محلات البالة والاستوكات

ويقول تامر عثمان، في حديث خاص لـ«الوطن»، وهو مدير فروع محلات بمدينة الزقازيق تبيع ملابس البالة، إنّه يبدأ الاستعداد لفصل الشتاء بعرض الملابس الشتوية في فروع محلاته على مستوى المدينة بدءًا من شهر أكتوبر، ويستمر عرضها حتى شهر مارس، لافتًا إلى إقبال ملحوظ من المستهلكين والراغبين في شراء الشتوي من الملابس.

أنواع البالة

ويتابع بأنّ الملابس البالة مقسمة إلى بالة، كريمة وسوبر كريمة لافتا إلى أن الأخيرة أجود انواع الملابس وبلا عيوب ومن البراندات لذا يرتفع سعرها مقارنة بباقي البالة والاستوكات، معلقا: الملابس بتتباع بالكيلو أم بالقطعة حسب حالتها ووزنها وماركتها.

سعر كيلو الملابس البالة 450 جنيها

ويكشف تامر عن سعر كيلو الملابس البالة التي إذ يبيع الكيلو بـ450 جنيها، لافتا إلى أنّ أكثر فئة إقبالَا على الشراء هي الأطفال يليها النساء ثم الرجال، معلقا: البالة إما إنجليزي، بلجيكي، تركي وأسترالي أفضلهم وأجود البراندات العالمية والكثير يفضل شراء الملابس «كيلو الملابس البالة».

ويشير مدير فروع محلات البالة إلى أنه إلى جانب بيعه بالقطعة أو الكيلو يمكنه فتح باب عمل أو مشروع للذين يودون العمل وتحقيق الكفاية الذاتية بمشروع خاص لهم، موضحًا أنّه يبيع بسعر الجملة بدءًا من 50 كيلو لأصحاب المشاريع.

ملابس البالة براندات وبأسعار مخفضة

ورصدت عدسة الوطن بعض الفتيات والأمهات بمحلات البالة تتسوق ملابس الشتاء لها وأسرتها، وتقول شيماء بدر طالبة جامعية في حديث خاص لـ«الوطن»، أنّها اعتادت منذ دخول الجامعة أنّ تشتري ملابس البالة مشيرة إلى أنّها براندات وبأسعار قليلة مقارنة بملابس المولات.

القطعة من البالة تبدأ بـ50 جنيها

فيما أشارت انتصار محمد وهي موظفة ولديها أبناء أطفال إلى أنها توفر كثيرا بشراء لبس أطفالها وزوجها من ملابس البالة إذ تستطيع شراء بعض القطع بدءا من 50 جنيها هذا إضافة إلى إمكانية شراء جاكت شتوي قليل التكلفة، ولا يتعدى 200 جنيه مقارنة بالمحلات التي لا تقدر على الشراء منها.

وأكد صبري عبد الرحمن أنه يشعر بارتياح لوجود محلات البالة بمدينته مقر اقامته لسد احتياجه بعدما كان يسافر إلى القاهرة لوكالة البلح للشراء منها، معلقا: «كل لبسي بشتريه صيف شتاء من محلات البالة بنص الثمن والتوفير أنا أولى بيه».