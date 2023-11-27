وصول جثمان طارق عبد العزيز إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة

وصل منذ قليل، جثمان الفنان طارق عبد العزيز، إلى مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وكان في انتظاره عدد كبير من نجوم الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة.

وحرص الفنان أحمد خالد صالح، وزوجته الفنانة هنادي مهنا،، على مرافقة الجثمان لحظة وصوله.

وفاة الفنان طارق عبد العزيز

وغيب الموت الفنان طارق عبد العزيز، مساء أمس، بعد تعرضه لأزمة صحية مفأجاة، داخل لوكشين تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، ونقل إلى المستشفى، وتوفي هناك.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على نعي طارق عبد العزيز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اذ كتب فتحي عبد الوهاب: «الله يرحمك يا طارق ويصبر حبايبك»، وكتب عصام السقا: «ربنا يرحمك يا طارق ويغفرلك ويصبر أهلك وكل حبايبك».