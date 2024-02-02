تردد قناة نايل دراما.. أول قناة درامية متخصصة في الوطن العربي

قناة نايل دراما من أولى القنوات الدامية التي انطلقت على القمر الصناعي المصري نايل سات منذ نحو أكثر من 20 عاما، حيث كانت ضمن سلسلة القنوات المتخصصة التي أطلقها التلفزيون المصري عام 2000، وضمت أنذاك قنوات «سينما، كوميدي، نايل سبورت، الثقافية، والإخبارية».

وجاء تردد قناة نايل دراما، محل اهتمام كبير من محبي ومتابعة الأعمال الدرامية الجديدة والقديمة، قبل ظهور عدد كبير من القنوات التلفزيونية الحديثة، التي استطاعت خلال أعوام صغيرة جذب المشاهدين إليها من خلال الأعمال الدرامية المختلفة والحديثة والحصرية التي تعرض عليها بشكل مستمر ودون الانتظار للموسم الرمضاني كما هو معروف، وهي شبكات قنوات «سي بي سي، وأون إي، ودي إم سي، والحياة».

تردد قناة نايل دراما

يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، تردد قناة نايل دراما، على القمر الصناعي نايل سات، كما يلي.

- التردد 12455.

- معامل تصحيح الخطأ ⅚.

- معدل الترميز 27500.

- الاستقطاب أفقي.

تردد قناة Dmc

تعرض مجموعة قنوات dmc يوميا، باقة متميزة من البرامج السياسية والترفيهية الجديدة التي تستضيف نخبة كبيرة من السياسيبن والنقاد والمحللين السياسيين في مصر والوطن العربي لرصد كل ما هو جديد، إضافة إلى مجموعة من المسلسلات والأفلام المميزة.

- التردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة Dmc Drama

وتعرض يوميا مجموعة كبيرة من المسلسلات العربية القديمة والحديثة والتي تعرض حصريا على شاشة القناة، وتضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن والدراما في مصر والعالم العربي.

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

- ساعات البث 24 ساعة

تردد قناة on E

لمحبي مشاهدة المسلسلات الدرامية الجديدة، يمكن متابعة جميع الأعمال الحديثة لكبار الفنانين المصرين والعرب عبر قناة ON E، وهي أعمال تعرضا حصريا في تمام الساعة الـ8 مساء يوميا من الأحد للخميس على النحو التالي:

التردد: 10853.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة on دراما

يمكن لمتابعي أحداث جميع المسلسلات الجديدة المعروضة على قناة ON E متابعة الإعادة يوميا

عبر التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الحياة

- التردد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة CBC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة CBC Drama

- التردد: 11449.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

تردادت قنوات أون تايم سبورت

وترصد السطور التالية، تردد قنوات أون تايم سبورت نظرا لأنها الناقلة لمباريات الدوري المصري.

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12303

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500.

نوع الجودة: HD.