خبير علاقات دولية: خسائر إسرائيل الاقتصادية قد تجبرها على وقف العدوان

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إنّ الخسائر الفادحة التي تكبّدها اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي، قد تكون سببا لوقف العدوان نهائيا، في ظل احتقان داخلي بالحكومة الإسرائيلية بسبب ميزانية الحرب.

البرديسي: الخسائر طالت الاقتصاد الأمريكي

وتابع البرديسي لـ«الوطن»، أنّ خسائر الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى الاقتصاد الأمريكي بسبب دعمه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمال والسلاح وغيرها، مشيرا إلى أنّ الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال أكبر وأوسع مما يعلن عنه، إذ قدرت شركة ليدر كابيتال أنّ العدوان على غزة يكلف ميزانية إسرائيل نحو 48 مليار دولار خلال 2023 - 2024، تسدد تل أبيب ثلثي التكاليف الإجمالية فيما تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية باقي التكلفة.

وأكد خبير العلاقات الدولية، أنّ الاضطربات والتظاهرات الداخلية التي تشهدها معظم الولايات الأمريكية والتي تطالب بوقف العدوان وتوقف أمريكا عن دعم إسرائيل، هو خسارة سياسية كبرى للدولتين، إذ يدحض الرواية الإسرائيلية ويكشف جرائم الاحتلال فيما يحشد ضد سياسات بايدن موالية للعدوان.