المشوار الفني لطارق عبد العزيز.. مشاركتان عالميتان لـ«600 كيلو» و«اشتباك»

أبدع الفنان الراحل طارق عبد العزيز خلال مسيرته الفنية، وقدم أعمالًا مميزة شاركت في العديد من المهرجانات العالمية، من أبرزها فيلمه القصير «600 كيلو» الذي جرى اختياره ضمن فعاليات مهرجان مراكش الدولي للأفلام القصيرة.

معلومات عن فيلم «600 كيلو»

تدور أحداث فيلم «600 كيلو» من بطولة طارق عبد العزيز حول شاب ينطلق فى رحلة فردية بالدراجة من القاهرة إلى سفاجا، وخلال الرحلة يتعرض للعديد من المواقف، والفيلم من بطولة يوسف عثمان، وكان مدته 17 دقيقة ويصنف كفيلم قصير .

مشاركة فيلم اشتباك في مهرجان كان

الفنان طارق عبد العزيز كان أيضا من ضمن المتواجدين لمهرجان كان لعرض فيلم «اشتباك»، تدور أحداث الفيلم بعد 30 يونيو 2013 داخل عربة ترحيلات تابعة للشرطة مكتظة بالمتظاهرين من المؤيدين والمعارضين لحكم جماعة الإخوان المسلمين وذلك بعد خلع الرئيس محمد مرسي من الحكم، متضمنة لحظات من الجنون، العنف، الرومانسية والكوميديا أيضًا، وعارضة لجزء كبير ما يحدث في مصر.