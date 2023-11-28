ناقد فني: طارق عبدالعزيز كان إضافة قوية لأي عمل فني

تعاون الفنان طارق عبد العزيز طوال مشواره الفني مع أبرز المخرجين والمؤلفين، وكان من أهم أعماله دوره في الجزء الأول من مسلسل «الجماعة» تأليف الكاتب وحيد حامد، ومسلسل «مشرفة رجل لهذا الزمن» للمخرجة إنعام محمد علي، وفيلم «دكان شحاتة» للمخرج خالد يوسف.

وقال الناقد محمود قاسم، إنّ طارق عبد العزيز كان إضافة قوية لأي عمل فني سواء في السينما أو الدراما، وكان لديه قدرة على التلون بين الشخصيات، وتقديم أدوار متفاوتة في العمر.

وفاة طارق عبدالعزيز

ورحل الفنان طارق عبد العزيز، أول أمس الأحد، بشكل فجائي خلال تصوير دوره في مسلسل «وبقينا اتنين» أمام الفنان شريف منير، حيث تعرض لأزمة صحية ونقلته فرقة الإسعاف إلى المستشفى، ولكنه توفي هناك.

وشكلت وفاة طارق عبد العزيز صدمة كبيرة للوسط الفني، حيث كان من الفنانين المتميزين الذين تركوا بصمة واضحة في مسيرتهم الفنية.