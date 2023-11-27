وزير إسرائيلي يدعو إيلون ماسك لـ«تعزيز العلاقة مع الشعب اليهودي»

جذبت زيارة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، اهتماماً عالمياً واسعا، خاصةً وأن رجل الأعمال المعروف، الذي يمتلك منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، طالته اتهامات بالانحياز إلى الفلسطينيين، أثناء العدوان الذي شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، لمدة 48 يوماً، من خلال السماح بنشر تدوينات وصفت بأنها «معادية للسامية».

رسالة وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى إيلون ماسك

وفي أثناء زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة، تلقى «ماسك» رسالة من وزير الاتصالات الإسرائيلي، جاء فيها: «خلال فترة وجودك في إسرائيل، آمل أن تتمكن من اكتساب رؤية قيمة، وأن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمساعي المستقبلية، فضلاً عن تعزيز علاقتك مع الشعب اليهودي وقيمه».

وفي سياق متصل، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن شلومو كرعي، وزير الاتصالات، توصل إلى اتفاق مع إيلون ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي في قطاع غزة إلا بموافقة إسرائيل، بحسب صحيفة «هآرتس» العبرية.

شروط استخدام نظام الاتصالات الفضائية في غزة

وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلن «ماسك» أنه يريد استخدام نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابع لشركته «SpaceX»، للمساعدة في استعادة الاتصالات المنقطعة مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في قطاع غزة، وهو ما رفضته إسرائيل بشكل قاطع، مؤكدة أنها تريد منع ذلك بكل الوسائل الممكنة.