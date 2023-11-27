آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري.. دورة تدريبية بجامعة الوادي الجديد

نظم مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، دورة تدريبية في آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

الدورة التدريبية في جامعة الوادي الجديد

وقال الدكتور عمرو فتوح مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الوادي الجديد، في بيان له، إن الدورتين التدريبيتين بمركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد حاضر فيها نخبة من المتخصصين من فريق عمل بنك المعرفة المصري، مضيفا أن الدورة استهدفت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية.

مبادرة رئيس الجمهورية «نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر»

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن هذه الدورة تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر»، ودعما لجهود الارتقاء بمجتمع المعرفة المصري وزيادة اهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي.

إنشاء بنك المعرفة المصري من أهم وأكبر المشروعات القومية

وأوضح أن إنشاء بنك المعرفة المصري يعد أحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي الذي يدعمه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.