تفاصيل شهادة أهل مصر الدولارية من البنك الأهلي.. عائد يصل إلى 5.15%

يتيح البنك الأهلي المصري الكثير من الشهادات الإدخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، والتي تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقاً لكل شهادة، ومن ضمن تلك الشهادات شهادة أهل مصر الدولارية، التي يصل العائد الخاص بها إلى 5.15% وتصل المادة الخاصة بالشهادة إلى 5 سنوات.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل شهادة أهل مصر الدولارية من البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة أهل مصر الدولارية

- يبلغ الحد الأدنى لشراء شهادة أهل مصر الدولارية 500 دولار أمريكي ومضاعافتها.

- تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 5 سنوات.

- عائد ثابت طول مدة الشهادة.

- بالنسبة لسعر العائد يصرف سنوياً بقيمة 5.15%.

- كما يقوم العميل بالحصول على العائد ربع سنوياً بنسبة 5.05%.

- فيما تبلغ نسبة العائد النصف سنوي 5.10%.

- ويحصل المواطن على العائد شهرياً بقيمة 5.00%.

- احتساب العائد اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- كما يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع من فروع البنك، وفقاً للتعليمات السارية.

شروط استرداد الشهادة

- لا يمكن للمواطن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر.

- يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقاً للقواعد والشروط المعلنة في البنك.