خبير سياسي: استمرار الهدنة يومين آخرين يعطي مجالا أكبر للمفاوضات

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الهدنة تبرد الحروب، خاصة أن الاحتلال كان متشنجًا بشكل كبير جدًا باستمرار الحرب، وتم تمديد الهدنة مدة يومين، ويمكن أن تمد لأيام أخرى، حتى ينفد المدنيين، خاصة أن هناك جثث أيضًا موجودة لجنود إسرائيليين مع المقاومة الفلسطينية، وقد يتم التفاوض عليها.

هناك استمرار في تدفق المساعدات الإنسانية

وأضاف «الرقب» خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك استمرار في تدفق المساعدات الإنسانية، و80% من المساعدات مصرية، للتخفيف عن كاهل سكان غزة، واستمرار الهدنة يومين آخرين، يعطي مجال للمفاوضات أكثر، من قبل الوسطاء.

يجب وقف الحرب الإسرائيلية المسعورة ضد شعب فلسطين

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنه يجب وقف الحرب الإسرائيلية المسعورة، ضد شعب فلسطين، الذي يهدد باستئناف العمليات العسكرية، ولكن استمرار الهدن الإنسانية، يدفع بوجود حل وسط للقضية الفلسطينية، ولا نستطع أن نقول أن الحرب انتهت، فأي حرب لا تأتي طرف منتصر، وطرف مهزوم بشكل كامل، ففي النهاية هناك أطراف تتدخل للمفاوضات.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب باعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، وأن الفلسطينيين يقبلون بدولة منزوعة السلاح.