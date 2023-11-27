مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران في قرية شرشابة بالغربية (صور)

نظمت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، مؤتمرا جماهيريا في قرية شرشابة بالغربية، لتأييده في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها مطلع الشهر المقبل، وذلك بحضور قيادات وأعضاء حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

محاور برنامج المرشح الرئاسي

وحرص الحضور على استعراض برنامج المرشح الرئاسي فريد زهران، ومحاور البرنامج من أجل النهوض في قطاعات التعليم والصناعة والزراعة والصحة، وعمل حكومة اقتصادية لإدارة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر.

وأشار الحضور في كلمتهم إلى دعم وتأييد القضية الفلسطينية وعدم التهجير، وثمنوا ما قامت به القيادة السياسية في إدارة القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي، كما أكد الحضور على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والخروج إلى اللجان الانتخابية والتعبير عن رأيهم وممارسة الحق الدستوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الهدف من الترشح في الانتخابات

وأكد المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه أعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل مختلف عن المرشحين أو الرؤساء السابقين، وأن يكون حكما بين السلطات وليس متحكما في السلطات.

وأوضح أن برنامجه الانتخابي يتضمن المحاور والقطاعات التي تضمن النهوض بمصر وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، ومن بينها محور الزراعة، وأنه حريص على إقامة مؤتمراته الانتخابية في القرى والالتقاء بالمواطنين، ومحافظة الغربية بلد مناضلة سواء بمقاومة الحملة الفرنسية، أو بإعلان أول جمهورية في عهد الاحتلال وذلك جمهورية زفتى.