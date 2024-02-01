الأوراق المطلوبة لسيارات المعاقين وخطوات التقديم والشروط

الحصول على سيارة للمعاقين من أهم الحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة وتوفر لهم استقلالية أكبر، حيث تُساعدهم السيارات على التنقل بحرية وسهولة، وتُسهل عليهم الوصول إلى أماكن عملهم واحتياجاتهم اليومية، لذا يهتم كثيرون من ذوي القدرات الخاصة وأهاليهم معرفة الأوراق المطلوبة لسيارات المعاقين.

الأوراق المطلوبة لسيارات المعاقين

وتُتيح الحكومة المصرية إمكانية شراء سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، بشروط معينة أهمها تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات حددها على النحو التالي:

وتختلف الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة معاقين حسب نوع الإعاقة ودرجة الإصابة، وبشكل عام فإنّ الأوراق المطلوبة لسيارات المعاقين جاءت كما يلي.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وهي بطاقة رسمية صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، تثبت أنّ الشخص المتقدم للحصول على سيارة لديه إعاقة بدرجة معينة.

تقرير الكشف الطبي

ويصدر تقرير الكشف الطبي من المجلس الأعلى للمستشفيات المتخصصة، ويُحدد نسبة الإعاقة ونوع الإصابة، فضلا عن تحديد نسبة احتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في سيارات المعاقين.

رخصة قيادة سارية

يجب أن تكون رخصة القيادة صادرة من أحد فروع إدارة المرور، وتُثبت أنّ الشخص المتقدم قادر على قيادة السيارة.

صورة من بطاقة الرقم القومي

يجب أن تكون صورة البطاقة واضحة وحديثة، وتظهر بها جميع البيانات الشخصية للمواطن.

صورة شهادة الميلاد

يجب أن تكون صورة شهادة الميلاد واضحة وحديثة، ويجب أن تُظهر جميع البيانات الشخصية للمواطن المتقدم للحصول على سيارة المعاقين.

قرار الوصاية

ويتم تقديمه حال أنّ المتقدم للحصول على سيارة المعاقين قاصر أو محجور عليه.

شهادة ميلاد الطفل المعاق

حالة أنّ المتقدم للحصول على سيارة المعاقين هو والد أو وصي أو مرافق لطفل معاق.

خطوات التقديم على سيارات المعاقين

عقب استكمال الأوراق المطلوبة لسيارات المعاقين، يجب على الشخص المتقدم للحصول على سيارة معاقين اتباع الخطوات التالية:

- حجز موعد للكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة.

- التوجه إلى المجلس الأعلى للمستشفيات المتخصصة في الموعد المحدد للكشف الطبي.

- تقديم الأوراق المطلوبة إلى المجلس الأعلى للمستشفيات المتخصصة.

- انتظار صدور التقرير الطبي.

- في حالة صدور التقرير الطبي بموافقة المجلس الأعلى للمستشفيات المتخصصة، يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

- عقب تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، يتم تحديد موعد لتسليم الأوراق والمستندات إلى وزارة المالية.

- حال استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، يتم إصدار خطاب الموافقة على شراء سيارة معاقين.

- يمكن للمواطن شراء السيارة من أي توكيل سيارات، وذلك بعد تقديم خطاب الموافقة على شراء سيارة معاقين إلى التوكيل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

بعد حجز وتوقع الكشف الطبي للمتقدم للحصول على سيارات المعاقين، يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف بالرقم القومي باتباع الخطوات التالية:-

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية من هنـــــا.

- اضغط على قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

- اختار نتيجة التقارير الطبية.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة للراغب بالحصول على السيارة منها «الرقم القومي» و«كلمة السر».

- اضغط على استعلام، تظهر أمامك النتيجة.

شروط الحصول على سيارة معاقين

هناك شروط عامة يجب توافرها في المتقدم للحصول على سيارة معاقين، وهي كما يلي.

- أن يكون المتقدم للحصول على سيارات المعاقين مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أن يكون المتقدم اجتاز الكشف الطبي.

- أن يكون المتقدم قادرًا على قيادة السيارة.

- أن تكون نسبة الإعاقة لدى المتقدم 25% فأكثر.

الفرق بين سيارة المعاقين العادية وسيارة المعاقين المجهزة

هناك نوعان من سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك في مصر، كما يلي.

سيارة المعاقين العادية:

وهي السيارة التي لا تحتوي على أي تجهيزات خاصة بالمعاقين.

سيارة المعاقين المجهزة:

وهي السيارة التي تحتوي على تجهيزات خاصة بالمعاقين، مثل: مقاعد خاصة بالمعاقين ورافعات لذوي الإعاقة الحركية، وتجهيزات خاصة لذوي الإعاقة البصرية، وعادةً ما تكون سيارة المعاقين المجهزة أكثر تكلفة من سيارة المعاقين العادية، ولكن في بعض الحالات، قد يُجبر المجلس الأعلى للمستشفيات المتخصصة على تجهيز السيارة بالمعدات اللازمة للمعاق، وذلك بناءً على تقرير الكشف الطبي.

مميزات الحصول على سيارة معاقين

ومن أبرز مميزات الحصول على سيارة معاقين ما يلي:

تكون السيارة مجهزة طبيا وفقًا لحالة المعاق.

سعر السيارة مناسب للمستهلكين.

تقدم البنوك لهم تسهيلات كبيرة أثناء الشراء.

تكون سيارة المعاقين من أحدث الموديلات والماركات.

تصميم السيارة مناسب لجميع الإعاقات وتمكن السائق من القيادة بكفاءة.