رحل «جوكر» الفن طارق عبدالعزيز.. حزن وصدمة بالوسط الفني و«المتحدة» تنعى الراحل

حالة واسعة من الحزن الممزوجة بالصدمة سيطرت على الوسط الفنى بعد الرحيل المفاجئ للفنان طارق عبدالعزيز، الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الأول عن عمر يناهز الـ55 عاماً بعد تعرضه لأزمة قلبية فى موقع تصوير مسلسل «وبقينا اتنين».

وحرص عدد كبير من الفنانين على أداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قبل أن يوارى جسده الثرى فى مقابر العائلة، وكان من الموجودين الفنان فتوح أحمد، والفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادى مهنى، الذى حرص على مرافقة الجثمان منذ لحظة وصوله، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، وشريف منير، وعلاء مرسى، وعمرو عبدالجليل، وحمادة هلال، وأيتن عامر، ومحمد رضوان، وداليا مصطفى، ولقاء سويدان، ونهال عنبر، ومصطفى قمر، وإياد نصار، وأحمد رزق، ومحمد رياض، بجانب الفنان محمد هنيدى الذى لم يستطع السيطرة على مشاعر الحزن، وظل يردد: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك يا طارق».

حرص صناع وأبطال مسلسل «وبقينا اتنين» على تعطيل تصوير العمل، وحضورهم جنازة طارق عبدالعزيز، ومن بينهم تامر فرج ويوسف عثمان، بالإضافة إلى عمر طلعت زكريا، مدير إنتاج المسلسل، الذى روى تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة الفنان الراحل، قائلاً لـ«الوطن»: «كان يتم التصوير داخل الفيلا الخاصة بالشخصية التى يجسدها طارق عبدالعزيز فى المسلسل، وبالفعل صورنا مشهدين، وعندما شرعنا فى تصوير المشهد الثالث وجدنا طارق يسقط على الأرض بشكل مفاجئ ويلفظ أنفاسه الأخيرة».

كما ودّع المنتج جمال العدل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز فى تصريحات لـ«الوطن»، قائلاً: «طارق كان شخص جميل وطيب وجدع، وتعاونا معاً فى فيلم (أصحاب ولا بيزنس).. رحمة الله عليه»، بينما قال الفنان فتوح أحمد: «الراحل طارق عبدالعزيز كان يشهد له الجميع بطيبة القلب والمواقف الجميلة، حيث كان يحرص ويهتم بزملائه فى العمل أكثر من اهتمامه بنفسه».

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وقالت فى بيان أمس الأول: «‏‏‎تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان طارق عبدالعزيز، وتتقدم الشركة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرته والوسط الفنى، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».