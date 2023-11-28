انطلاق التصويت للمصريين في الخارج الجمعة المقبلة.. اعرف التفاصيل

تنتهي غدًا الأربعاء 29 نوفمبر الجاري فترة الصمت الدعائي للمصريين في الخارج، وذلك كما حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات أنه بعد انتهاء الفترة الخاصة بالصمت الدعائي بيومين تنطلق العملية الانتخابية والتي تبدأ أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المُقبل.

انتهاء فترة الصمت الدعائي

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تصويت المصريين في الخارج سيبدأ بعد يومين من انتهاء فترة الصمت الدعائي، والتي تبدأ أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المُقبل.

ويبدأ تصويت المصريين بالخارج من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

ومنحت الهيئة الوطنية للانتخابات الحق لكل مصري مُقيد في قاعدة بيانات الناخبين، خارج البلاد الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.

- بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية.

- ستكون مهمة فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة تقديم جميع أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

- عقد الهيئة عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج.

- متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج بشأن الضوابط الحاكمة لانتخابات الرئاسة.