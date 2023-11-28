موعد تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.. 5 شروط

أعلن مجلس الدولة، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، إضافة إلى موعد تسليم المستندات المطلوبة.

موعد تسليم ملف وظيفة مندوب مساعد

وعن تسليم الملفات لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعة 2023، حدد المجلس من يوم 2 إلى 10 ديسمبر المقبل؛ ليكون موعدًا لتسليم الملفات إلى إدارة المجلس، بعد استيفاء الأوراق بداخل الملف.

شروط التقديم في وظيفة مندوب مساعد

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة، لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

ونوه المجلس عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، إلى عدم أحقية أي دفعة سابقة بخلاف دفعة 2023، في التقديم على وظيفة مندوب مساعد.