تفاصيل الأسبوع الدعوي بمسجد علي بن أبي طالب بالجيزة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، عقد فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الدعوي بمسجد علي بن أبي طالب، بالدقي بمحافظة الجيزة أمس، بعنوان: «إغاثة المكروبين»، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

حكم إغاثة الملهوفين والمنكوبين

وحول تفاصيل الفعاليات، شهد الأسبوع الدعوي حضور الدكتور محمود ربيع مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، والدكتور صبري الغياتي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود ربيع أن إغاثة الملهوفين والمنكوبين واجب على جميع من بيده أسباب تقديم المعونة والمساعدة، وتابع: "فإغاثة الملهوف، ونجدة المكروب، تعاون دعا إليه الإسلام في مواجهة الشدائد والأزمات، للتخفيف من آلام المكروبين"، مضيفا أنه خلق من أعظم أخلاق الإسلام ومبادئه العظيمة، التي حث عليها وأمر بها، ودعا المؤمنين إلى سلوكها والتحلي بها، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إغاثة الملهوف حقًّا واجبًا على كل من يرى مكروبًا.

تقديم العون للمحتاجين

وفي كلمته أكد الدكتور صبري الغياتي أن الإسلام عَدَّ إغاثة المكروبين والتنفيس عن المهمومين، وتقديم العون للمحتاجين من أفضل الأعمال، فحينما سُئل نبينا (صلى الله عليه وسلم) أي الناس أَحَب إلَى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال (صلى الله عليه وسلم): "أَحَبُ النَّاس إلى الله تَعَالَى أَنْفَعْهُمْ لِلنّاس، وَأحَبُ الأعمال إلى الله الى سُرُورٌ تدخله على مسلم؛ أو تَكشف عنه كربه أو تقضي عنه دينا، أَوْ تطْرد عَنْه جُوعًا"، وقال (صلى الله عليه وسلم): مّن فَرّجَ عن مُسْلِمٍ كربّة؛ فَرّجَ الله عنّه كَرْبَة من كَرْبَاتِ يوم القِيَامَة.