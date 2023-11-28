غدا.. آخر موعد لإخطار «الوطنية للانتخابات» بممثلي مرشحي الرئاسة بالخارج

تنتهي غداً الأربعاء المهلة الممنوحة لمرشحي الرئاسة لإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بممثلي مرشحين رئاسة الجمهورية 2024 بالخارج، وذلك وفقاً للقرار رقم 26 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضحت الهيئة في قرارها، أحقية كل مرشح في تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية، ويبلغ المرشح الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها.

الهيئة تخطر الخارجية بأسماء ممثلي المرشحين

وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها وتبدأ عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالخارج في الميعاد المحدد، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.

الانتخابات تجري في 137 سفارة وقنصلية حول العالم

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية ستجرى في خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بشأنها القرار رقم 27 لسنة 2023 والخاص بتحديد مقراتها وعناوينها.