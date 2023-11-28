القبض على المتهم بحرق سيارات ملاكي في الفيوم

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من «مزارع»، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية، بتضرره من عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، لإضرامه النيران في سيارته الملاكي، وامتداد الحريق لمركبة «تروسيكل»، و2 دراجة نارية، بدون لوحات معدنية.

جاء ذلك حال توقف المركبات بقطعة أرض ملحقة بمنزلهما، وعلل ذلك لخلافات الجيرة، ونتج عنه حدوث تلفيات بمقدمة السيارة والتروسيكل والدراجتين الناريتين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.