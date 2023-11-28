للمصريين في الخارج.. أبرز الأسئلة الشائعة عن التصويت وعناوين المقار الانتخابية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء الإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات، كاشفة عن أنّ العملية الانتخابية خارج مصر تجري في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

وأجابت الهيئة الوطنية للانتخابات عن أكثر الأسئلة الشائعة المتعلقة بالتصويت في انتخابات الرئاسة بالخارج، كما يلي.

متى تجرى الانتخابات الرئاسية؟

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 طبقاً للمواعيد التالية:

أولا: خارج جمهورية مصر العربية، أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ثانيا: داخل جمهورية مصر العربية، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وحال الإعادة تجرى عملية الانتخاب وفقا للمواعيد الآتية:

أولا: خارج جمهورية مصر العربية، أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 5 و6 و7 يناير 2024.

ثانيا: داخل جمهورية مصر العربية، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 8 و9 و10 يناير 2024.

هل متاح مشاركة المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية؟

لكل مصرى يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

كيف يمكنني الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر؟

تنشر جميع مقار لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات محدد قرين كل منها عنوانها بدولة المقر.

ما هي مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر؟

تعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة المقر.

ما هي إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين الموجودين خارج مصر؟

يتجه الناخب إلى مقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره سار الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوي البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

هل من الضرورى وجود جواز السفر لدى الناخب عند التصويت؟

للناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر سار الصلاحية مثبتا به الرقم القومي إعمالا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية فهل يمكنني الإدلاء بصوتي باستخدامها؟

لم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، لكنه اشترط سريان جواز السفر.

لم يسبق لي استخراج بطاقة رقم قومي فهل يمكننى الإدلاء بصوتي؟

لا، لكن لو استخرجت جواز سفر متضمنا الرقم القومي وما زال ساريا يحق لك التصويت.

أدليت بصوتي أثناء الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية وتصادف وجودي بمصر أثناء الانتخابات داخل مصر فهل أدلي بصوتي في لجنتي الانتخابية داخل مصر؟

لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.