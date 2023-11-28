أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازا رياضيا جديدا

حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية إنجازًا رياضيًا جديدًا خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومي في بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال، التي استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة المكسيك.

وشارك «5» لاعبين من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن «11» لاعبًا ولاعبة، يمثلون المنتخب القومي لرفع الأثقال في البطولة، وحصدوا «5» ميدالية متنوعة بواقع «3 فضية- 2 برونزية» من إجمالي «9» ميداليات حققها المنتخب القومي لرفع الأثقال، حيث حقق الطالب السيد علي عطية «3» ميداليات متنوعة بواقع «1 فضية – 2 برونزية» في ميزان «61» كجم، وحققت اللاعبة فاطمة محمود صادق «2» ميدالية فضية في وزن «87» كجم.

وكان في استقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن، وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتقديم التهنئة للاعبين، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الدعم لتحقيق الألقاب والإنجازات الرياضية بكافة المحافل الدولية.