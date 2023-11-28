إزالة 31 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تعاون الوحدات المحلية المختلفة، مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 31 حالة تعد خلال 48 ساعة، على مساحة 22.5 قيراط، منها 3 حالات بناء مخالف على مساحة 357 مترا مربعا.

جاء ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج، بالتعاون مع مديريتي الأمن والزراعة، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

إزالة مبانٍ مخالفة في سوهاج

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، المشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن الإزالات جاءت بواقع: إزالة 14 حالة تعد بمركزي طما والمنشاة، و10 حالات بمركزي طهطا وأخميم، و3 حالات بمركز البلينا، وحالتين بمركز دار السلام، ومثلهما بمركز المراغة، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.