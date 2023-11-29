محلل سياسي فلسطيني: ننتظر «صفقة أكثر ربحا» خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الموافقة على تمديد الهدنة يبشر بصفقة تبادل أسرى أكثر نجاحا خلال الفترة المقبلة، لأن المتبقي من المحتجزين هم جنود من جيش الاحتلال، وربما تنجح الفصائل الفلسطينية في التوصل لاتفاق يقترب من المطالبات الأولى بخروج جميع الأسرى من المعتقلات مقابل المحتجزين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن أعداد المحتجزين الكبيرة خاصةً القيادات العسكرية، يضع توقعات بأن يزداد عدد الأسرى المقرر خروجهم.

الرقب: الصفقة المقبلة ستكون أكثر ربحا للجانب الفلسطيني

وتابع الرقب في حديثه لـ«الوطن» أنه يتوقع إطلاق جميع الأسرى خلال الصفقة المقبلة خاصةً أن عدد الجنود الموجودين لدى المقاومة بين أحياء وأموات لا يقل عن 204 جنود، وهذا رقم ضخم لن يكون ثمنه واحد مقابل ثلاث كما حدث في تبادل الأسرى المدنيين خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه من المتوقع أن يكون الجزء الثاني من الصفقة أو الهدنة أكثر ربحا.

وتستمر الهدنة في يومها السادس بعد تمديد المدة الأصلية يومين إضافيين بعد جهود حثيثة مصرية قطرية من أجل التهدئة.