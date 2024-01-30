خطوات التسجيل عبر بوابة شكاوى تكافل وكرامة.. اعرف التفاصيل كاملة

تتيح بوابة شكاوى تكافل وكرامة للمستفيدين من البرنامج تسجيل الشكاوى الخاصة بهم في أي وقت ومن أي مكان، كما تتيح لهم متابعة سير الشكوى ومعرفة الإجراءات المتخذة بشأنها، وهي عبارة عن بوابة إلكترونية أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تسهيل عملية تسجيل الشكاوى من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

تقدم «الوطن» عبر السطور التالية خطوات وطريقة التسجيل لتقديم شكوى عبر بوابة شكاوى تكافل وكرامة، وأهم أنواع الشكاوى التي تستقبلها البوابة بشكل متكرر، وموعد الرد على الشكاوى، وبعض النصائح لكتابة شكوى فعالة، وذلك ضمن خدماتها المقدمة لجمهور قرائها.

طريقة تسجيل شكوى عبر بوابة شكاوى تكافل وكرامة

من أجل تسجيل شكوى، يجب أولا الدخول على بوابة شكاوى تكافل وكرامة، ما يتيح لمستفيدي البرنامج تسجيل الشكاوى والتي تواجههم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

- إدخال الرقم القومي للمستفيد.

- اختيار نوع الشكوى من القائمة المنسدلة.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

- إدخال رقم الهاتف المحمول أو رقم الهاتف الأرضي.

- الضغط على زر «تسجيل الشكوى».

وتوضح وزارة التضامن الاجتماعي في الفيديو التالية طريقة تسجيل شكوى عبر بوابة شكاوى تكافل وكرامة:

شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم

تستقبل بوابة شكاوى تكافل وكرامة، مختلف الشكاوى المتعلقة بجميع جوانب البرنامج، بما في ذلك:

- عدم وصول الدعم النقدي في موعده.

- عدم استيفاء المستفيدين للشروط المطلوبة للاستفادة من البرنامج.

- وجود أخطاء في بيانات المستفيدين.

- مضايقات أو تمييز ضد المستفيدين.

متى يتم الرد على الشكاوى؟

تتولى وزارة التضامن الاجتماعي الرد على الشكاوى الواردة إلى بوابة شكاوى تكافل وكرامة في أسرع وقت ممكن، ويتم الرد على الشكوى إما من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الحضور الشخصي إلى مكتب الفرع التابع له المستفيد.

نصائح لكتابة شكوى فعالة

عند كتابة شكوى من خلال بوابة شكاوى تكافل وكرامة، يجب مراعاة ما يلي:

- أن تكون الشكوى واضحة ومختصرة.

- أن تتضمن جميع المعلومات اللازمة لفهم الشكوى، مثل نوع الشكوى، وتاريخ وقوعها، وتفاصيل الشكوى.

- أن تكون الشكوى مكتوبة باللغة العربية.

الشكاوى الأكثر شيوعا

وفقًا لإحصاءات وزارة التضامن الاجتماعي، فإنّ أنواع الشكاوى الأكثر شيوعًا التي يتم تسجيلها من خلال بوابة شكاوى تكافل وكرامة هي:

الشكاوى من عدم وصول الدعم النقدي في موعده

إذ تعد هذه الشكوى الأكثر شيوعًا، حيث تمثل نحو 40% من إجمالي الشكاوى، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

- تأخر صرف الدعم النقدي من قبل البنوك.

- وجود أخطاء في بيانات المستفيدين.

- عدم وجود فروع للبنوك في بعض المناطق النائية.

عدم استيفاء المستفيدين للشروط المطلوبة للاستفادة من البرنامج

تمثل هذه الشكوى نحو 25% من إجمالي الشكاوى، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

- عدم انطباق الشروط المادية على المستفيدين.

- عدم انطباق الشروط الاجتماعية على المستفيدين.

- عدم تقديم المستندات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.

وجود أخطاء في بيانات المستفيدين

تحتل هذه الشكوى ما يقدر بـ20% من إجمالي الشكاوى وذلك لعدة أسباب، من أهمها:

- وجود أخطاء في بيانات الهوية الشخصية للمستفيدين.

- وجود أخطاء في بيانات الحالة الاجتماعية للمستفيدين.

- وجود أخطاء في بيانات الدخل الشهري للمستفيدين.

مضايقات أو تمييز ضد المستفيدين

تمثل هذه الشكوى نحو 15% من إجمالي الشكاوى، وهي تنبع نتيجة عدة أسباب، منها:

- تعرض المستفيدين للمضايقات من قبل العاملين في البرنامج.

- تعرض المستفيدين للتمييز بسبب وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

ومن أجل حل هذا النوع من الشكاوى، تتولى وزارة التضامن الاجتماعي الرد على الشكاوى الواردة إلى بوابة شكاوى تكافل وكرامة في أسرع وقت ممكن، وذلك يكون إما من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الحضور الشخصي إلى مكتب الفرع التابع له المستفيد.