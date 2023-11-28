دراسة تكشف مفاجأة صادمة: 40% من أغذية شهيرة للأطفال بأمريكا تحتوي على سموم

مفاجأة صادمة كشفتها دراسة أمريكية بشأن أغذية الأطفال الشهيرة، إذ أكد باحثون في مجموعة العمل البيئي الأمريكية (EWG)، أن نحو 40% من أغذية الأطفال الشهيرة تحتوي على مبيدات حشرية وسموم ضارة، ما يعرضهم لخطر الإصابة بالسرطان.

احتواء أغذية الأطفال على مبيدات حشرية

العلماء الذين أجروا الدراسة، كشفوا أن المبيدات الحشرية الموجودة في الأغذية الشهيرة Beech-Nut، وGerber، وParent's Choice، تضر بنمو الأطفال، وهي منتجات تباع في أكبر المتاجر الأمريكية، إذ أثبتت العينات التي جرى أخذها من 73 منتجا، أن 22 منها يحتوي على مبيد حشري واحد على الأقل.

الدكتورة سيدني إيفانز، كبيرة المحللين العلميين في مجموعة العمل البيئي، أكدت لصحيفة «جارديان» البريطانية، أن الرضع والأطفال الصغار معرضون للمخاطر الصحية التي تشكلها المبيدات الحشرية في الغذاء، من بينها مبيد الكابتان، الذي يسبب السرطان، فضلا عن مبيدات الأسيتامبريد، وهو مبيد حشري من نوع نيونيكوتينويد يضر بالنحل وبالبشر.

فواكه وخضروات تضر بنمو الأطفال

فلوديوكسونيل، أحد المبيدات الحشرية التي وجدها الباحثون في الفواكه والخضروات والحبوب، ويعتقد أنه يضر بنمو الجنين ويسبب تغيرات في خلايا الجهاز المناعي ويعطل الهرمونات، فضلا عن اكتشاف مبيدات تضر بالجهاز العصبي والإنجابي، وفق الفريق البحثي.

التفاح من بين الأغذية التي كشفت الدراسة أنه يحتوي مستويات عالية من بقايا المبيدات الحشرية، كما أن التوت والكمثرى والفراولة هي أيضا من بين المنتجات التي تحتوي عادة على مستويات عالية من المواد الكيميائية، وفق أولجا نايدينكو، المشاركة في الدراسة.

هرمنة الفواكه والخضروات

يؤكد الدكتور أحمد شرابي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك أنواعا من الأغذية قد تحتوي على مواد كيميائية، خاصة تلك التي يتم استيرادها من الممكن أن تحتوي على مواد كميائية، ما يؤثر على نمو الأطفال: «في منتجات بيتحط ليها هرمونات من مواد كميائية ضارة، وده بيضرر بصحة الأطفال والكبار وبسبب سرطانات».

هرمنة الفواكه، أو ما يسمى بعملية تنشيط وتحفيز نمو الفاكهة، أحد الأسباب التي تصيب الأطفال بأمراضا كثيرة وفقا لشرابي: «بعض المزارعين في الخارج بيهرمنوا الفواكه علشان تنضج بسرعة، منها التفاح، تلاقي التفاح الأمريكاني مختلف في الشكل والحجم مثلا عن المصري، فالمصري بينموا طبيعي، أما الأمريكاني في بعض منه مهرمن، وبالتالي ضرره كبير ويسبب سرطان».