نيسان مصر: السوق المصرية تستوعب جميع أنواع السيارات مهما كانت تكلفتها

قال محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، إن السوق المصرية تستوعب كل أنواع السيارات مهما كانت تكلفتها ومواصفاتها.

سيارات محلية تنافس ماركات عالمية

وأضاف العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، في كلمته بالدورة الثامنة لقمة «إيجيبت أوتوموتيف» السنوية للسيارات: «لدينا اليوم سيارات محلية تنافس ماركات عالمية، وما يساعدنا على إنتاج سيارة هو الشهرة والجودة سواء في مصر أو بالخارج».

تصدير سيارات وقطع غيار من مصر

وتابع: «نتبع استراتيجيات خلال الفترة القادمة لزيادة الإنتاج، وخلق تكلفة مناسبة للتوسع، وكل هذا سيتم وفقا للخطوات القوية التي اتخذتها مصر لتسمح بزيادة هذا الكم من الإنتاج، فالتركيز الفترة القادمة على تصدير سيارات من مصر بجودة مصرية، إضافة إلى تصدير قطع غيارالسيارات، خاصة في ظل اتفاقية التبادل المشترك والتي يشارك فيها أكثر من 47 دولة».

حجم الإنتاج المصري سيصل إلى 100%

وتوقع عبد الصمد، أن يصل حجم الإنتاج المصري إلى 100%، مشيرًا إلى أنه يمكن تحقيق هذا الهدف في ظل الخطوات الجادة التي بدأت تتخذها الدولة المصرية في هذا الصدد.