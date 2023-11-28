«هي تستطيع» تطلق «أنا مشاركة» بمطروح للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

أطلقت مؤسسة «هي تستطيع للتنمية» برئاسة الدكتورة دعاء زهران، اليوم، حملة «أنا مشاركة»، بمحافظة مرسى مطروح، لرفع مستوى الوعي السياسي وأهمية المشاركة السياسية الفعالة، وحّث السيدات والفتيات على النزول، والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهن الدستوري في تنمية وطنهم والحفاظ على مكتسباتهن، والتأكيد على أنّ مشاركة المرأة السياسية هي استكمال لدورها الفعال في المجتمع، وذلك بمشاركة أمل السيد حامد، مدير مكتب مؤسسة هي تستطيع بمرسى مطروح، وتحت إشراف الدكتورة داليا هندي المشرف العام على قطاع غرب الدلتا.

أهمية المشاركة في العملية الانتخابية

ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا هندي، المشرف العام على قطاع غرب الدلتا، على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، كما تم شرح بعض الإرشادات التي توضح كيف تتم عملية التصويت بالإضافة إلى الخطوات الواجب اتباعها لضمان أن يكون صوتك صحيحًا عند المشاركة.

المشاركة السياسية

وأضافت أمل السيد حامد، مدير مكتب هي تستطيع بمحافظة مطروح، أن المشاركة السياسية تأخذ طابعاً خاصاً نظراً لخصوصية قضية المرأة التي هي قضية إلغاء جميع أشكال التمييز القائمة ضدها في المجتمع من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل.