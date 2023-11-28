المستشار محمود فوزي: إقامة 15 ألف مشروع في مصر خلال الـ9 سنوات الماضية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الأرضية المشتركة للاجتماعات كلها التي عقدتها الحملة هي أن «الإنسان أولا»، وهو ما يتفق فلسفة ونهجا لرؤية مرشحنا الذي يعمل بسعي ولا يكل لتوفير حياة كريمة للمصريين كلهم.

وأضاف «فوزي»، خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة، وتعرضه قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فلسفة الرؤية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ترتكز على ضرورة استكمال المشروع التنموي الذي خرج من رحم ثورة 30 يونيو 2013، والذي اعتمد على رؤية مصر 2030 التي ساهمت في التغيير من الأسفل للأعلى على المستويات كلها.

واستعرض بعض الملامح العريضة لهذه الرؤية، والتي تنقسم لمحاور سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي تتضمن أهدافا ويندرج تحتها برامج وعدد لا نهائي من المشروعات، ويكفي أنه خلال الـ 9 سنوات الماضية أقيم في البلاد 15 ألف مشروع، ولم يكن هذه المشروعات ضمن برنامج انتخابي محدد، لكن استلزمته وبحكم الضرورة تحقيق أهداف.

ولفت إلى أن تحقيق الأهداف هو الطريقة العملية الصادقة في طرح مثل هذه الرؤية الانتخابية.