المستشار محمود فوزي: حملتنا مع زيادة مساحة العمران ورفع جودة خدمات المرافق
كتب:
منى صلاح
08:59 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
المستشار محمود فوزي
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، إنَّنا مع زيادة مساحة العمران ورفع جودة خدمات المرافق العامة المقدمة للناس، والدولة المصرية عاشت 7 آلاف عام، وهو رقم لا أمل تكراره، «طول عمرها في أقصى دجات توسعها عاشت على مساحة لا تتجاوز 7% من الإجمالي، وذلك حتى عام 2014».
وأضاف «فوزي»، خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة، وتعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنَّنا بنهاية عام 2023 حالياً، ومصر تعيش على 14% من إجمالي مساحتها، أي زيادة حجم العمران خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 100%، وهذا يعني مشروعات وتشغيل تبنته الدولة، كما سيكون للثقافة وتطوير الوعي الدور الأكبر المرحلة القادمة.
وتابع رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي: «سيكون هناك الآف المشروعات التي سيتم إدراجها في خطة التطوير العمراني الشامل للدولة، على مدار السنوات المقبلة».