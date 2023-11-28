المستشار محمود فوزي للمصريين بالخارج: اجعلوا مصر العزيزة الأبية الهدف والغاية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنَّ المصريين في الخارج ليسوا مجرد عدد بل وزن نسبي وأهمية معنوية كبيرة تدفع الدولة للاهتمام الشديد بهذا الملف، وتسعى إلى ربطهم بوطنهم كأولوية خاصة الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج.

وأضاف «فوزي»، خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة، وتعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين، ستكون أياما مشهودة بحق هذا الوطن لتتوجه أنظار العالم أجمع إلى أبناء مصر في الخارج وهم يخطون بأيديهم فصلا مهما في تاريخ مصر، ويرسمون ملامح السنوات الـ6 القادمة باختيار واعٍ وبناء للعبور إلى جمهورية جديدة تليق بأبناء مصر.

وتابع المستشار محمود فوزي: «انزلوا إلى صناديق الاقتراع وانتصروا لوطنكم وعبروا عن أحلامكم وساهموا في حماية وطنكم واجعلوه نُصب أعينكم.. واجعلوا مصر القوية العزيزة الأبية هي الهدف والغاية».

واستطرد «فوزي»: «تذكروا مصر دوماً بالخير، كما علمنا المولى في محكم كتابه، أنَّ من دخلها كان آمناً، كما وصى بها النبي – صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهرع إليها سيدنا عيسى – عليه السلام، وكلم الله – عز وجل – موسى – عليه السلام، على أرضها، وتزوج وتناسل من بناتها أبا الأنبياء وخليل الرحمن سيدنا إبراهيم – عليه السلام، تلك هي مصر في جميع الكتب والرسالات السماوية فحافظوا عليها وساهموا في نبائها واجعلوها دائما عزيزة رايتها خفاقة.. ننتظركم كما عهدناكم خلف بلدكم مصر ونرحب بكم في أرضكم في كل لحظة وحين».