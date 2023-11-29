تحصين 86 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ

قال الدكتور محمد بشار، وكيل مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، إنّ الحملات البيطرية حققت 40% من النسبة المستهدفة لتحصين الماشية ضد مرضي حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، إذ جرى تحصين نحو 86 ألفًا و315 رأس حيوان من الأبقار والجاموس، وذلك على نطاق قرى ومراكز كفر الشيخ.

حملات بيطرية على مدار اليوم

وأوضح الدكتور «بشار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحملات البيطرية لمجابهة الأمراض المعدية التي تؤثر على الحيوانات، تم تقسيمها إلى فترتي عمل صباحًا ومساءً، وذلك لتحصين أكبر قدر من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، في شتى ربوع محافظة كفر الشيخ.

غرفة متابعة مركزية

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان مديرية الطب البيطري في مدينة كفر الشيخ بالمحافظة، وذلك لمساعدة الحملات البيطرية في تخطي أي عراقيل تواجهم في أثناء عمل الحملات، وكذلك لمدهم بالأمصال اللازمة لتحصين الماشية، لافتًا إلى أنّ الثروة الحيوانية أمن قومي غذائي مهم، وذلك لتوفير اللحوم البلدية والألبان، علاوة على العمل على تزايد وتنامي أعدادها بشكل كبير.