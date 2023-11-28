رئيس حملة السيسي الانتخابية: المصريون بالخارج قوة ناعمة حقيقية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة استهدفت المصريين بالخارج بشكل منظم حيث عملت بشكل علمي: «رأينا الدول التي تضم الكثافة العددية في الجاليات المصرية واستهدفناها والتقينا ممثلي الجهات من كل نوع، وعقدنا اجتماعات ببرنامج ZOOM بما يزيد عن 53 اجتماعا بعدد ساعات عمل طويلة للغاية».

المستشار محمود فوزي: سمعنا التحديات من هذه اللقاءات

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «سمعنا التحديات من هذه اللقاءات، وبدأنا نعقد لقاءات تنظيمية، كما حقق الرئيس نجاحات في ملف المصريين بالخارج، حيث حصلوا على حقهم في التصويت بالإجراءات التي تتناسب مع وضعهم كمصريين في الخارج بالدستور، كما أنشئت وزارة للمصريين بالخارج، وهناك مبادرات عديدة للمصريين بالخارج مثل مبادرة السيارات، ولا أتصور أن المبادرات في هذا الصدد لن تتوقف».

مسألة المصريين بالخارج ليست مجرد انتخابات

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنّ مسألة المصريين بالخارج ليست مجرد انتخابات ولكنها اعتماد على قوة ناعمة حقيقية وسفراء فعليين لمصر، وبخاصة الجيلين الثاني والثالث: «نحتاج إلى ربطهم بوطنهم الأم، لأنهم مواطنين ولهم مساهمات فاعلة، وعقدنا اجتماعات كثيرة، وبإذن الله سيكون هناك تواجد في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج».